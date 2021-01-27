«К нам не было жалости, и у нас ее не будет»: Украинские патриоты рассказали, как сейчас живут в Донецке

В «ДНР» и «ЛНР» продолжают жить люди, которые поддерживают Украину и верят, что когда-нибудь неподконтрольные территории вернутся в украинское правовое поле. Некоторые из таких жителей ведут активную проукраинскую деятельность, тщательно конспирируясь. Польская журналистка Моника Андрушевска из издания Tygodnik Powszechny пообщалась двумя такими жителями Донецка, передает «Сайт города Мариуполя».

«Его профиль в социальной сети фактически пуст. Никаких фото. Дата рождения и фамилия, о которых я знаю, что они ненастоящие. Иногда он постит старые хиты советского рока. И ставит "лайки" под постами украинских военных. Это не было бы удивительно, если бы не указанное место проживания: Донецк», – пишет о первом герое публикации Андрушевска.

«Мне рассказывали о нем украинские солдаты с Донбасса. Наш человек, помогает нам. Сама к нему не обращайся, подожди. Может, он решит установить контакт», – поясняли журналистке военные.

Виталик (имя изменено) пошел на контакт, и вот уже два года общается с Андрушевской через соцсети.

«Мы разговариваем. Поддерживаемых Россией сепаратистов он называет "орками", а их псевдогосударство – "мусорником". В сети появляется редко. Когда замолкает надолго, я начинаю переживать. Иногда он появляется только для того, чтобы дать знать, что он жив. Он охотно делится историями с прогулок по донецким улицам. После нескольких разговоров у меня уже много фотографий российских антенн и систем радиоэлектронной борьбы. Они могут заглушать или подслушивать телефоны в радиусе примерно 100 км», – описывает журналистка.

Украинские военные ей рассказывали, что после российских обстрелов нельзя вызвать медиков к раненым по радиосвязи, потому что она не работает. «Но ежедневно этим дорогим оборудованием прослушивают и гражданских. Россия превратила Донецк в полигон. Тестирует на нас военные технологии. Иногда я чувствую себя как в научно-популярном фильме об обществе будущего, которое живет под тотальной слежкой. Каждый разговор или сообщение отслеживается», – делится жизнью в Донецке Виталик.

Несмотря на это, изобретательные проукраинские жители Донецка используют бреши в российских системах, чтобы общаться с миром. «Нас выручает информатика и паранойя. Потому что паранойя – это здоровая вещь в наших условиях. Мы прошли ускоренный курс выживания. Видишь человека в гражданском на улице и должен оценить, не разит ли от него российскими спецслужбами. Смотришь на руки, нет ли на них следов от стрельбы. Если не научишься за несколько секунд оценивать, с кем имеешь дело, погибнешь. Когда это все закончится, мне придется заново учиться привычным вещам. Прогулкам, непринужденным разговорам, сну. На войне учишься спать, когда стреляют. На свободе учишься спать, когда не стреляют», – продолжает Виталик.

Еще один герой – человек, скрывающийся за хорошо известным украинской публике ником «Фашик Донецкий». «Мы для них проблема. Они знают, что против них пишет кто-то местный. Потому что только такие могут надлежаще [информационно] атаковать. Мы только забрасываем тему, а она сама распространяется по сети. Власти так называемых "республик" широко ненавидят и пророссийские жители Донбасса. Даже они знают, что мы – единственная доступная платформа для критики власти», – рассказывает «Фашик».

Мужчина осознает, что Россия не прощает своих врагов. За его голову уже объявлена цена. За эти годы «чиновники ДНР» несколько раз задерживали людей, которых подозревали в том, что они являются «Фашиком Донецким». Прежде чем они разобрались в ошибке, людей подвергали пыткам неделями.

«Фашик» верит, что Донецк когда-нибудь вернется в Украину. «Я буду среди тех, кто первым проедет танком по свободному Донецку. Я буду помогать нашим военным брать этот город. Они говорят, что возвращение этих земель может означать потери среди гражданских. Это сложно. Гражданские — это мы. Мы готовы. Местные сепаратисты не боятся украинской армии. Кого боятся? Нас, людей из Донбасса, у которых в сердцах Украина. Потому что мы знаем, как это началось. Знаем, кто ходил на референдум, кто помогал сепаратистам, кто доносил. Те, кто вынужден был выехать, вернутся домой и спросят, где их украденные вещи. Скажут соседям: вы продались за рубли! К нам ни у кого не было жалости. И у нас ее не будет. Мы сами очистим нашу землю. Мы пережили семь лет страданий, переживем еще пятнадцать. Если не мы, то наши дети. Мы тут. Мы ждем», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в определенное время считалось, что «Фашик Донецкий» – это волонтер Леонид Краснопольский.