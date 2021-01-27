«Все будет повернуто на 180 градусов»: Советник Байдена рассказал о приоритетах новой внешней политики США

Новоизбранный президент США Джозеф Байден в своей внешней политике сконцентрируется на сотрудничестве с Евросоюзом, укреплении НАТО и противостоянии России и Китая. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил многолетний внешнеполитический советник Джо Байдена, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию Майкл Карпентер.

«Центральной темой внешней политики президента Байдена, как он и подчеркивал, является восстановление и укрепление наших альянсов и партнерских связей», – сказал Карпентер.

В частности, будут нормализованы отношения с ЕС, которые ухудшились при президенте Дональде Трампе.

«Сотрудничество с нашими европейскими друзьями по постковидному восстановлению, активизация торговли и уменьшение барьеров, созданных предыдущей администрацией – как вы знаете, предыдущая администрация рассматривала ЕС как стратегического противника – все это будет повернуто на 180 градусов», – сказал он.

«Мы будем считать ЕС своим первоочередным партнером, а НАТО – оплотом трансатлантических отношений», – отметил Майкл Карпентер.

Он напомнил, что президент Трамп в свое время поставил под сомнение правомерность и надежность 5-й статьи договора НАТО, которая обязывает членов защищать друг друга.

«Думаю, президент Байден быстрее воспользуется возможностью, чтобы укрепить НАТО не только в смысле сил и средств, мобильности и боеготовности, что, безусловно, крайне важно, а главное – в плане сплоченности НАТО для политического консенсуса. Без которого, кстати, 5-я статья не стоит той бумаги, на которой она написана»,– подчеркнул советник Байдена.

Он также отметил, что США продолжат политику сдерживания России и Китая.

«Президент Байден понимает, что речь идет не просто о конкуренции государств, имеющих конфликт интересов. Это фундаментальное столкновение между либеральной демократией и авторитарной олигархией или авторитарной клептократией», – подчеркнул он.

Напомним, Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.