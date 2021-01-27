Украинская «двухсотка» претендует на звание самой красивой банкноты в мире

Новая банкнота 200 грн номинирована на ежегодный международный конкурс «Банкнота года», который проводит Международное общество банкнот (IBNS). Об этом сообщает Музей денег Национального банка Украины.

На победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран мира, выпущенных в 2020 году. Количество участников конкурса может возрасти, так как срок номинирования истекает 31 января.

Среди критериев, имеющих значение для жюри конкурса «Банкнота года», – художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы.

В прошлом году в день рождения Леси Украинки – 25 февраля 2020 года – НБУ ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн, которая должна постепенно заменить купюры старого образца.

Это уже четвертое поколение украинской «двухсотки». В данном варианте портрет Леси Украинки перемещен в центр купюры. Ранее ее изображение находилось справа.

«На реверсе 200 гривен изображена Въездная башня Луцкого замка – самое старое сооружение города. Рядом с ней и сегодня растет ясень, которому более 200 лет. Именно под ним якобы любила отдыхать и писать стихи Леся Украинка, которая провела в Луцке свои детские годы», – говорится в сообщении.

Банкнота напечатана на тонированной бумаге светло-розового оттенка. Элементы защиты купюры – многотоновые водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, «оконная» защитная лента, элемент SPARK в форме стилизованного изображения водяной лилии, рельефные элементы, латентное изображение и микротексты.

Кроме элементов защиты для визуального определения, банкнота имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.

Все номинанты конкурс «Банкнота года»: