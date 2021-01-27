Решить проблему Донбасса можно только военным путем, – Безсмертный пояснил причины

Украина может решить проблему Донбасса только военным путем, шанс для реинтеграции оккупированных территорий утрачен. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Украина 24» украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

«На сегодняшний день тезис реинтеграции является пережитком, не может быть применен в силу того, что мы преодолели пятилетний рубеж, когда сформированы вещи, которые не дают возможности применять то, что именовалось, в том числе, реинтеграцией. Поменялись механизмы внутри Украины. Закон о реинтеграции – это маневр, он мертворожденный и придуман лишь для внутренней игры, а не для получения результата», – сказал политик.

«Если мы говорим о гуманитарных вещах, для меня однозначно, что, кроме инструмента отселения оттуда людей, их обеспечения жильем, – другого варианта нет. Механизмом реинтеграции решить вопросы невозможно, поэтому людей, которые молятся на Украину, нужно просто отселить оттуда, их надо спасать», – считает Безсмертный.

Политик подчеркнул, что «вопрос освобождения территорий нужно решать военным способом, другого способа нет».

«Надо понимать, что кардинально изменилась российская военная доктрина. Военные части, которые там сформированы, которые увеличиваются, интегрируются в агрессивную систему генштаба российской армии, все больше и больше приобретают признаки способности атаковать и осуществлять агрессию. Таким образом, местное население будет задействовано в диверсионно-разведывательных группах, и как только мы будем вести себя мягко, разрешать делать все эти маневры, мы будем себя подставлять», – продолжил Безсмертный.

По его мнению, «настало время дать ответ так, как это было сказано в свое время Советскому Союзу западными немцами: делать сегодня в этом плане шаги – это себе вредить».

«Продолжение этого телячьего поведения приведет к обострению ситуации, увеличению агрессии со стороны России, втянется население, которое будет перемолото в военной машине», – добавил он.