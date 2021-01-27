Историческая миссия: Яценюк заявил, что при поддержке США Украина может стать членом НАТО

Членство в НАТО – это историческая миссия, которой Украина может достичь. Есть шанс сделать это с новой администрацией США. Об этом заявил дважды премьер-министр Украины, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 27 января.

Политик убежден, что новая администрация США будет защищать и поддерживать Украину, как это происходило во времена администрации Обамы-Байдена. Он процитировал историческую речь тогда вице-президента Байдена в Верховной Раде 2015 года, когда он сказал, что США не признает сферы влияния ни за какой страной, а суверенные государства имеют право на собственные решения и на выбор союзов.

«Убежден, что это очень четкий знак, что Соединенные Штаты при администрации Байдена сделают все возможное, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО», – подчеркнул Арсений Яценюк.

Глава КБФ отметил, что это может стать исторической миссией новой администрации США – «защитить Украину, сделать Украину неотъемлемой частью сильного демократического альянса в мире – в НАТО».

Арсений Яценюк подчеркнул, что на повестке дня двусторонних отношений Украины и США в первую очередь должно стоять восстановление территориальной целостности и независимости Украины: «Мы убеждены, что американская администрация никогда не признает незаконной аннексии, будет давить на Россию и налагать санкции, пока РФ полностью не выполнит Минские договоренности – не в российской интерпретации, а в украинской, в интересах украинского народа».

Кроме того, он выразил надежду на поддержку экономических реформ в Украине со стороны новой администрации США.

Еще один вопрос на повестке дня – это поддержка украинского войска, подчеркнул глава КБФ: «Мы убеждены, что новая администрация поможет украинской армии стать более мощной и предоставит ей летальное оборонительное оружие».

«Ожидаем, что администрация восстановит прочный альянс между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Ведь это была цель России – подорвать единство между США и ЕС и так победить в битве против демократии в Европе и Штатах», – подчеркнул он.

Еще одним вызовом для Украины Арсений Яценюк назвал коррупцию: «Правительство и президент Украины должны быть решительными во внедрении реформ и восстановлении программы с МВФ. Несмотря на то, что это очень болезненный путь, но нам надо его пройти».

Арсений Яценюк подчеркнул, что «очень оптимистичен» относительно будущего двусторонних отношений: «США прошли тест на демократию. После всего, что случилось, США стали даже сильнее. Соединенные Штаты были, есть и будут образцом реальной демократии. А чем сильнее Америка, тем сильнее Украина и наоборот. Поэтому должны объединить усилия и сделать США и Украину более процветающими. И мы имеем возможность этого добиться с новой администрацией и новым президентом США».

Напомним, Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.