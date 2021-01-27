Экс-посол США в Украине рассказал, как мировые страны могут помочь отстоять Донбасс

Лучший способ заставить Россию платить более высокую цену за свою агрессию на Донбассе – это убедить Европейский Союз в необходимости дополнительных санкций против России. Также помогать Украине будет США – при президентстве Джо Байдена Америка займет более активную политику поддержки Украины, чем это было при Обаме. Об этом заявил известный американский дипломат, директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

«Надеюсь, новая администрация пойдет именно таким путем. Работать со столицами европейских государств, предоставлять дополнительные аргументы в пользу дополнительных санкций, например, в случае любой эскалации военных действий России в Украине», – сказал он.

Хербст отметил, что отстаивал бы внедрение дополнительных санкций, если за год российские военные или наемники продолжат агрессию на Донбассе. «Чтобы цена, которую Россия должна платить за агрессию, росла со временем», – подчеркнул дипломат.

Он также высказал мнение, что новой американской администрации будет легче помочь Украине заставить Россию платить высокую цену путем предоставления Украине систем вооружения. «"Джевелины" – это уже не вопрос, они предоставляются. Мы также предоставляем скоростные патрульные катера "Марк-6". Стоило бы предоставлять их больше. Противокорабельные ракеты системы "Гарпун", так же как и средства противовоздушной обороны. Но это все ценные вещи, и я очень надеюсь, что Конгресс и новая администрация рассмотрят возможность значительного усиления нашей военной помощи для Украины. Это важно не только для безопасности Украины, но и для нашей собственной. Если России придется дорого платить за свою агрессию против Украины, у нее будет меньше способности прибегать к агрессии в других местах», – сказал Джон Хербст.

Он уверен, что политика США при президенте Джо Байдене также будет способствовать поддержке Украины. «Байден чрезвычайно разбирается в Украине, как для человека, который является президентом другой страны, конечно. Он был ключевой фигурой, которая формировала политику в отношении Украины, когда был вице-президентом», – напомнил Хербст.

Дипломат подчеркнул, что Байден внедрял все жесткие решения в отношении Москвы, даже те, которые Обама не хотел проводить. «Например, я не думаю, что выдам тайну, он отстаивал на предоставлении "Джевелин" Украине, когда был вице-президентом. Но его босс не хотел этого. Итак, я думаю, мы увидим более активную политику поддержки Украины, чем это было при Обаме», – сказал Джон Хербст.

Он также подчеркнул, что в отличие от бывшего президента Дональда Трампа Джозеф Байден считает, что для того, чтобы Украина была сильной, в ней должны состояться реформы. «Критикуя Трампа за Украину, надо обращать внимание прежде всего на две вещи. Первое – это его чрезмерная политизация украинского вопроса. А второе – ему было совершенно безразличны реформы в Украине. Политика его администрации требовала от Украины реформ, но проблема была в том, что эта политика не опиралась на волю президента. Сейчас ситуация другая», – заключил дипломат.

Напомним, что Киевский форум по безлпасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.