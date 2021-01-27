Пророссийская сеть в Украине становится все шире, это затрудняет усилия по Донбассу, – советник Байдена

Рост влияния пророссийских сил на политику Украины осложняет ведение переговоров с Кремлем. Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности заявил многолетний внешнеполитический советник Джо Байдена, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию Майкл Карпентер.

«На протяжении последних лет мы наблюдаем, что, так сказать, пророссийская сеть политиков и бизнесменов в Украине становится все шире и влиятельней как в медийной и экономической сфере, так и в плане общеполитического влияния», – сказал он.

«Это значительно усложняет дипломатические усилия по Донбассу. По простой причине: рост влияния пророссийских сил на политику Украины осложняет ведение переговоров с Кремлем с позиции силы», – подчеркнул советник Джо Байдена.

Он также подчеркнул, что процесс мирного урегулирования «застрял и годами остается в тупике».

«Но если говорить в более широком, стратегическом смысле, важно признать: то, что происходит в пределах Минской дипломатии, неразрывно связано с внутренними политическими процессами в Украине. И это необходимо осознать», – сказал он.

«Если мы хотим добиться успеха в Минских переговорах или в дипломатии в этом конфликте, это все должно быть синхронизировано с борьбой против коррупции, с борьбой за реформы, с объединением усилий политических сил в Украине в поддержку демократических институтов и верховенства права», – подчеркнул Майкл Карпентер.

Он также высказал мнение, что Америке следует активнее участвовать в дипломатическом процессе по регулированию кризиса на Донбассе. В связи с этим он не видит необходимости США назначать своего специального представителя по этим вопросам.

«Думаю, что для Украины должно было больше смысла в пределах Нормандских встреч, например, на уровне министров иностранных дел или их заместителей, или на уровне советников по нацбезопасности ставить вопрос привлечения Соединенных Штатов к этому формату. Но в лице специального представителя как некоего наблюдателя, а где-то на уровне госсекретаря или его заместителя, или советника по национальной безопасности, который должен иметь свое место за столом переговоров. Чтобы он не был отделен от остальных переговорщиков», – резюмировал он.

Напомним, что Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.