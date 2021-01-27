С полигона: В пригороде Краматорска прострелили окно жилого дома

В поселке Ясногорка в пригороде Краматорска в окно частного дома попала пуля и пробила окно. Жильцы дома при этом не пострадали. Об инциденте местные жители сообщили в Facebook.

Пуля пробила окно частного дома по улице К.-Карого 26 января.

Краматорчане предполагают, что выстрел был произведен с полигона, расположенного неподалеку.

Пуля пробила одно из стекол и осталась в оконной раме, при этом никто не пострадал.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко отреагировал на ЧП в Facebook.

«Будет официальное подтверждение ВЧ, которая проводила стрельбы, плюс компенсация ущерба», – написал краматорский градоначальник.