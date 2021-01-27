В «ДНР»: В сети показали уникальные кадры тюрьмы «Изоляция» в Донецке (Фото)

В соцсети появились уникальные кадры официально несуществующей тюрьмы «Изоляция» – пленники, прошедшие эти застенки, называют ее не иначе как «концлагерь». Тюрьма была создана в 2014 году в Донецке на базе бывшего завода. Данная территория в довоенное время была переформатирована под культурный фонд «Изоляция». После захвата ее в 2014 году здесь создали самое страшное место заключения в «ДНР» – негласную тюрьму, которая находится в подчинении «министерства госбезопасности ДНР» («МГБ»).

В январе в сети появился новый телеграм-канал «Донецкий тракторист», на котором начали публиковать фотографии «Изоляции».

«Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории "Изоляции", камеры заключенных (первый этаж с решетками) и прогулочный дворик, обнесенный "колючкой", куда нас выводили по утрам на 5-7 минут. Но изюминка даже не в этом. Она в том, что фото эти размещены в открытом доступе на телеграм-канале, на котором обещают и дальше сливать "Изоляцию", включая данные из "журнала учета посещения задержанных ССО МГБ ДНР". Похоже, те, у кого из администрации еще сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернется для них эта "тема" – международным розыском и судом с нашей стороны – и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию. Что ж, это вряд ли, мы тоже готовим сюрприз. Если кто-то думает "пошумели 2020-ый и все забыли" – ошибаетесь, ублюдки: скоро вас будет знать в лицо каждая собака вокруг ваших паршивых домов», – так описал в Facebook увиденные фото бывший пленник «ДНР» журналист Станислав Асеев, который также прошел через «Изоляцию».

Общая территория

Камеры пленных на первом этаже

Прогулочный «дворик»

Пыточный стол в подвале со скотчем и тапиком

На телеграм-канале выложены и иные фотографии тюрьмы.

Также опубликована часть журнала учета. «Призываю правоохранительные органы Украины использовать данные документы для установления всех лиц, которые удерживались в тюрьме "Изоляция" и был причастен к их незаконному задержанию», – отметил автор телеграм-канала.