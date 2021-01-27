Уровень заболеваемости COVID-19 на Донетчине такой же, как и по Украине

На Донетчине показатель заболеваемости коронавирусом соответствует средним показателям по стране. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 января, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

По состоянию на сегодня, с начала пандемии в Донецкой области лабораторно подтверждены 43 663 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 38 569 пациентов (88% от всех заболевших);

на лечении – 4 262 чел. (10%);

летальных случаев – 832 (1,9%).

«За последние 14 дней показатель заболеваемости в регионе составляет 183,3. В среднем по Украине он почти такой же – 183,9», – сказал Педенко.

Загруженность койко-мест больными коронавирусом и с подозрением на заболевание в Донецкой области – 25,2%. Для сравнения: в среднем по Украине – 27,4%.

Также Педенко сообщил, что за последние сутки в лаборатории региона поступило 1 366 образцов для тестирования на COVID-19. Был протестирован 1 061 образец. «На сегодняшнее утро непротестированными оставались 747 образцов», – добавил представитель облздрава.