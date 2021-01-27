Попросила поменяться местами: Выжившая при обстреле автобуса под Волновахой рассказала о том дне

Фонд Рината Ахметова продолжает сбор свидетельств мирных жителей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Одна из тысячи историй, которые хранит Музей Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных», рассказана Маргаритой Долгош из поселка Березовое (Донецкая обл.). 13 января 2015 года женщина ехала в рейсовом автобусе, расстрелянном под Волновахой из «Града». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Долгош вспоминает, что в тот день ничего не предвещало беды. «Я ехала от дочки из Киева. В поезде подсела женщина, она ехала из Полтавы, она сама из Донецка, и мы с ней познакомились. Приехали на вокзал, там стояли машины. Я от дочки ехала с вещами, торты везла подружкам своим, сядь и поедь на машине, да? Но эта знакомая говорит: пошли со мной на автостанцию. Начала меня упрашивать, и я с ней пошла, она мне помогла торты донести», – говорит Маргарита Николаевна.

Автобус был набит битком, женщина села у окна. Но новая знакомая попросила поменяться с ней местами. Эта просьба стоила той жизни и спасла Маргариту. «Мы сидели на первом сидении. Я села под окошко, она говорит: давай поменяемся местами? Потому что мне раньше было выходить. Она села к окошку. Полный автобус людей. Гомон такой стоял… И вдруг вроде бы как воздух сжался, и автобус на месте подпрыгнул. Я подняла глаза – все люди стоят в крови, стекла все высыпались, кто стоит, кто упал. У нас тогда 13 человек погибло. Когда все это произошло, я повернулась к ней – она желтеет-желтеет и мгновенно умерла. Вот так вот. Просто поменялись местами с женщиной», – едва сдерживая слезы рассказывает женщина.

В состоянии шока она не чувствовала ничего. Ни боли от ранения. Ни желания спрятаться от ужаса, царящего вокруг. «"У меня сына убило!" Это я услышала, а потом уже все, как в тумане. На три часа вообще выпала. Я, хотя и говорят, что в сознании была, ничего не помню. Мне надо было как-то позвонить дочке или что, она ж уже узнала из новостей, что случилось, и я на телефон не отвечала. Она поняла, что я в автобусе. Надо было как-то, но я ничего не помню», – вспоминает Маргарита Долгош.

Ее ранило в бок, в колено, вырвало кусок кости из бедра. Осколки попали в шею и в ребра. «Осколки так и остались, я их не чувствую. Говорят, с такими осколками жить можно», – говорит Маргарита Николаевна. И добавляет, что «жить с душевной болью гораздо тяжелее».

Главная задача Музея Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных» – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

«Мы не сможем открыть музей в Донецке, поэтому создаем его онлайн. Он будет работать как онлайн-архив, онлайн-экспозиции, онлайн и офлайн-проекты, а еще как медиа. Ринат Ахметов помогал, помогает и будет помогать мирным жителям Донбасса. В 2014 году был создан Гуманитарный Штаб, который оказал беспрецедентную по своим масштабам помощь и, по сути, спас миллионы жизней. За каждой их них – своя история. Мы хотим создать главный в мире архив историй Мирных. До 2025 года планируется собрать 100 000 свидетельств, но большая мечта – миллион историй. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого и настоящего ради лучшего будущего», – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Уже сегодня музей Фонда Рината Ахметова – крупнейшее в Украине собрание историй мирных людей Донбасса.

«Ваша история тоже имеет значение! Расскажите ее миру. Перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ru/my-story и заполните небольшую анкету, чтобы внести свой вклад в сохранение памяти», – добавили в пресс-службе.