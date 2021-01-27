Тестов хватает: На КПВВ «Новотроицкое» продолжают бесплатно тестировать на COVID-19

На КПВВ «Новотроицкое» продолжают предоставлять услугу бесплатного тестирования на коронавирус прибывшим со стороны «ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 января, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Из-за позиции «ДНР» по открытию «республиканского» КПП «Еленовка» только по понедельникам и пятницам, КПВВ «Новотроицкое» полноценно работает также 2 раза в неделю.

Услугу бесплатного тестирования на КПВВ «Новотроицкое» начали предоставлять с 15 января.

«В этот понедельник [25 января] – это уже был 4-й раз, когда проводилось тестирование. Все желающие, которые пересекают линию разграничения [со стороны "ДНР"] и установили мобильное приложение "Вдома" имеют возможность пройти тестирование непосредственно на территории КПВВ. В случае получения отрицательного результата он заносится в электронную таблицу, которая передается в Центр общественного здоровья Украины. И в течение суток мобильное приложение "Вдома" выключается (т.е. прекращается требование самоизоляции / обсервации, – ред.)», – рассказал Педенко.

«Быстрых тестов на антиген достаточно на КПВВ. Отказов не было никому.. В понедельник, если я не ошибаюсь, прошли тестирование 47 человек. А в целом [с 15 января] – около 100 человек получили отрицательный экспресс-тест на антиген», – добавил он.