Побили рекорд: На Азовье на зимовку остается все больше лебедей (Фото, видео)

С каждым годом все больше лебедей остается на зимовку на Белосарайском заливе под Мариуполем. В этот раз их число наибольшее за весь период – 600 особей. Об этом сообщили в Национальном природном парке «Меотида», в состав которого входит акватория залива.

«Зима – сложный период в жизни птиц. Большинство из них улетает на это время в теплые края, но некоторые приспособились перезимовывать в нашей местности. Для успешной зимовки птиц главное – чтобы выполнялось 2 условия: доступность кормов и хорошие защитные условия», – пояснили специалисты.

Что касается водоплавающих птиц, в частности и наиболее заметных из них, лебедей, то одновременно оба эти условия соблюдаются в Белосарайском заливе. Мелководность залива и наличие на небольшой глубине морского растения зостеры (известной как «камка») полностью обеспечивает птиц кормами. А благодаря большим пространствам и запрету охоты на территории Национального парка – лебедям гарантировано, что их никто не побеспокоит.

«Именно поэтому с каждым годом все больше лебедей остается у нас на зимовке и в текущем году их максимально насчитывалось около 600 особей двух видов – шипунов и кликунов», – констатировали в «Меотиде».

Но зима вносит свои коррективы. Из-за сильных морозов в январе буквально за 2 ночи море практически полностью покрылось льдом. «И, казалось бы, тем самым обрекло этих красивых птиц на гибель. Но лебеди не только красивы, они еще и сильны и могут продолжительное время обходится без еды, при этом они часто сидят на льду и спят, спрятав голову под крыло. А кроме того, они, как и дикие гуси, могут питаться на полях, тем самым еще и удобряя их и способствуя лучшему кущению озимых культур. Но даже после кормления на полях, они все равно на ночевку возвращаются на лед залива, ведь здесь гораздо безопаснее», – рассказали экологи.

«Возможно, что несколько ослабленных или больных особей могут и погибнуть, но большинство из них благополучно перезимуют и весной отправятся к себе домой», – заключили в «Меотиде».