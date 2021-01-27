С новым президентом США не стоит быть слишком оптимистичными по Донбассу, – эксперт

Первый телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина не дает Украине повода для излишнего оптимизма. Москва будет требовать от Вашингтона уступок насчет урегулирования конфликта на Донбассе на российских условиях. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказал эксперт-международник Максим Яли.

«Байден отметил, что в администрации президента заинтересованы в продлении соглашения СНВ-3 о сокращении ядерного потенциала. А в администрации Путина, когда видят такую заинтересованность, то выдвигают обычно собственные условия. Для России Украина является приоритетом, и я убежден, что они будут требовать уступок в урегулировании конфликта на Донбассе, реализации Минских договоренностей именно по собственному сценарию, и будут стараться сделать так, чтобы США оказывали давление на Киев, чтобы Киев стал эти договоренности выполнять, и не обязательно так, как там прописано», – считает международник.

По мнению Яли, украинцам не следует быть слишком оптимистичными.

«Конечно, Байден подчеркнул, что он видит Россию главным противником США, и, конечно, давление будет усиливаться. Тем более, что права человека для демократов являются приоритетом и полем для возможности введения новых санкций. Именно поэтому эта тема была одной из ключевых в разговоре двух президентов. До компромисса еще далеко», – пояснил он.

Как отметил эксперт, между США и Россией будут торги.

«В Кремле, понимая, что американская администрация заинтересована в продлении этого соглашения (о сокращении ядерного потенциала, – ред.), будут пытаться повышать ставки и максимум для себя выиграть. Хотя на самом деле эта сделка выгодна России, потому что она не заинтересована в новой гонке вооружений, и администрация Трампа шантажировала этим и поднимала ставки. Однако Кремлю тоже удавалось шантажировать, в частности благодаря вопросу Украины», – заключил Яли.