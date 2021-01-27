В Украине максимально снизили процент ипотеки

Кабинет министров Украины сегодня, 27 января, принял решение о снижении процентной ставки по ипотечному кредитованию на жилье до 7%. Об этом сообщает Офис президента.
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал такое решение, как «очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни наших граждан».
Так, сегодня Кабмин утвердил постановление «Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов». Документ предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости.
«Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке. Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно», – говорится в сообщении.
При этом в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.
Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
«Это постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января», – резюмируется в сообщении.
В соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль кратко перечислил, что предлагает правительство для доступной ипотеки:
- ипотечная ставка – 7%;
- максимальный срок ипотеки – 20 лет;
- минимальный первый взнос – 15% стоимости жилья;
- программа заработает в рамках программы кредитования «5-7-9%».