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Украина не получит широкий доступ к вакцине от COVID до 2023 года, – The Economist

27.01.21 20:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавируса не ранее 2023 года. Вместе с Украиной поздний доступ к вакцине будут иметь еще 85 стран мира. Об этом со ссылкой на издание The Economist передает «Громадське радіо».

Быстрее всего вакцина появится в странах Европы, США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге. Здесь вакцина будет в широком доступе к концу 2021 года.

Украина попала в список стран, которые получат широкий доступ к вакцине последними. Большинство этих стран – на Африканском континенте.

Прогнозы аналитиков основываются на соглашениях о поставках, ограниченности производства, неуверенности в вакцинах, численности населения и доступности медработников.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решения COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны. Украина законтрактовала более 30 млн доз вакцины.

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