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Коронавирус: На Донетчине сообщили, будет ли вакцинация медиков обязательной

27.01.21 19:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вакцинация от COVID-19 медиков будет проводится на добровольной основе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 января, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он напомнил, что списки по вакцинации планируются в соответствии с приказом Минздрава Украины о «дорожной карте». Разработаны несколько этапов вакцинации, на первом из них на Донетчине прививки будут сделаны:

  • сотрудникам мобильных бригад, которые обслуживают ковид-больных и с подозрением на заболевание на дому;
  • сотрудникам 28 медучреждений, которые предоставляют медпомощь больным коронавирусом;
  • медикам бригад «скорой помощи»;
  • в домах престарелых граждан.

«Вакцинация является рекомендательной. То есть добровольной. И если человек не имеет в полной мере информацию об этой вакцине, он может отказаться», – сказал Педенко.

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