Спасти миллионы жизней: «Скорые» Фонда Рината Ахметова помогают украинским врачам

Эпидемия коронавируса показала, насколько украинская медицина нуждается в поддержке. Однако службы экстренной медицинской помощи во всех регионах Украины встретили угрозу более подготовленными, ведь они стали участниками масштабного проекта «200 скорых для Украины». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Проект "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова был реализован в 2019 году и позволил повысить уровень экстренной помощи в стране. За рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях. В среднем бригады медиков на машинах Фонда могут спасти до миллиона жизней каждый год», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Такая «скорая» уже работает на Хортицкой станции «скорой помощи» в Запорожье. Бригада медиков на этом автомобиле сейчас противостоит эпидемии коронавируса. Оборудованная по последнему слову техники машина играет большую роль, когда счет идет на минуты.

«Промедление может привести к инвалидности пациента. Если помощь оказывается в первый час, последствия могут быть минимальны. При этом за час может поступить 2-3 вызова», – говорит старший фельдшер Ирина Молчанова.

Медики констатируют, что «скорые» Фонда – это не просто современный транспорт, а самая настоящая мобильная больничная палата. «Благодаря помощи Рината Ахметова мы сменили старую "Газель" на новую, комфортабельную и оснащенную машину. Спасибо за то, что нас услышали, помогли и мы теперь оперативно спасаем жизни людей», – поблагодарили заведующий подстанцией Анатолий Сидоренко и его коллега Ирина Молчанова.

Проект «200 скорых для Украины» – это не только спасение жизней, но и возможность повысить профессиональные навыки молодых врачей. «Машина, которую предоставил Фонд Рината Ахметова, оборудована современной техникой. На его счету вместе с бригадой медиков не один десяток спасенных жизней», – пояснил руководитель станции «скорой помощи» Славянска Валерий Зуйко.

В пресс-службе напомнили, что Ринат Ахметов поручил Фонду поставить медикам самые лучшие спецавтомобили, и эта задача с успехом реализована в рекордный срок. «200 скорых для Украины» – проект национального масштаба. Суперсовременные спецавтомобили такого уровня государственные учреждения здравоохранения получили впервые. Проект изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи. А медики во всех регионах страны получили возможность быстрее и эффективнее помогать людям. Новые скорые Фонда Рината Ахметова – это миллион выездов в год туда, где ждут спасения. Это миллионы сохраненных жизней.