Индексация пенсий до 1 марта: Кабмин одобрил изменения в пенсионное законодательство

Кабинет министров Украины во время очередного заседания правительства 27 января поддержал проект закона об изменениях в пенсионное законодательство. В частности, с 2022 года предусматривается установление ежегодной индексации пенсий не позднее 1 марта, передает Правительственный портал.

«Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались», – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На заседании правительства принято решение о внесении следующих изменений в пенсионное законодательство, которыми предусматривается, начиная с 2022 года:

определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта;

осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.

Также правительство одобрило пакет законопроектов Министерства социальной политики, которые изменяют устаревшие подходы к формированию прожиточного минимума.

«Прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов. Это минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека», – сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Она также добавила, что на сегодня почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума, что вдвое превышает количество норм, регулирующих вопросы социальных выплат. Поэтому законопроектом предлагается ввести базовые величины для расчета таких выплат и сборов, как базовая величина для социальных выплат на детей, базовая величина для социальных выплат населению, базовая величина для денежных платежей и взысканий, для административных сборов.