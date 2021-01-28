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В Украине за сутки подтвердили 5,5 тысяч новых случаев COVID-19

28.01.21 08:43

В Украине за минувшие сутки выявили 5 529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников. Об этом сегодня, 28 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован – 1 941 человек;
  • летальных случаев – 149;
  • выздоровели – 11 946 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 48 736 (в том числе методом ПЦР – 28 627, методом ИФА – 20 109).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 206 412 человек, из них:

  • выздоровели – 992 031 человек (82,2% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 192 030 человек (15,9%);
  • летальных исходов – 22 351 (1,9%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 184 320.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 396 случаев;
  • Винницкая область – 255 случаев;
  • Волынская область – 159 случаев;
  • Днепропетровская область – 296 случаев;
  • Донецкая область – 201 случай;
  • Житомирская область – 263 случая;
  • Закарпатская область – 247 случаев;
  • Запорожская область – 249 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 262 случая;
  • Киевская область – 163 случая;
  • Кировоградская область – 45 случаев;
  • Луганская область – 105 случаев;
  • Львовская область – 454 случая;
  • Николаевская область – 308 случаев;
  • Одесская область – 171 случай;
  • Полтавская область – 151 случай;
  • Ровенская область – 172 случая;
  • Сумская область – 175 случаев;
  • Тернопольская область – 213 случаев;
  • Харьковская область – 313 случаев;
  • Херсонская область – 102 случая;
  • Хмельницкая область – 242 случая;
  • Черкасская область – 103 случая;
  • Черновицкая область – 285 случаев;
  • Черниговская область – 199 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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