В Украине за сутки подтвердили 5,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 5 529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников. Об этом сегодня, 28 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 1 941 человек;
- летальных случаев – 149;
- выздоровели – 11 946 человек;
- проведено тестирований за сутки – 48 736 (в том числе методом ПЦР – 28 627, методом ИФА – 20 109).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 206 412 человек, из них:
- выздоровели – 992 031 человек (82,2% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 192 030 человек (15,9%);
- летальных исходов – 22 351 (1,9%).
Проведено ПЦР-тестов – 6 184 320.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 396 случаев;
- Винницкая область – 255 случаев;
- Волынская область – 159 случаев;
- Днепропетровская область – 296 случаев;
- Донецкая область – 201 случай;
- Житомирская область – 263 случая;
- Закарпатская область – 247 случаев;
- Запорожская область – 249 случаев;
- Ивано-Франковская область – 262 случая;
- Киевская область – 163 случая;
- Кировоградская область – 45 случаев;
- Луганская область – 105 случаев;
- Львовская область – 454 случая;
- Николаевская область – 308 случаев;
- Одесская область – 171 случай;
- Полтавская область – 151 случай;
- Ровенская область – 172 случая;
- Сумская область – 175 случаев;
- Тернопольская область – 213 случаев;
- Харьковская область – 313 случаев;
- Херсонская область – 102 случая;
- Хмельницкая область – 242 случая;
- Черкасская область – 103 случая;
- Черновицкая область – 285 случаев;
- Черниговская область – 199 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.