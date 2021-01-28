Сводка из зоны ООС за 27 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Павлополя, НВФ открывали огонь из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Богдановка противник применил против украинских воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.

В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье – еще и из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцево, НВФ вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского – из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 120 единиц. Под огнем на горловском направлении оказался район поселка Зайцево (Южное), села Яковлевка под Ясиноватой – на донецком направлении, а также окрестности сел Петровское и Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах украинские силовики применяли вооружение БМП и БТР, гранатометы различных типов (РПГ, АГС и СПГ), стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы».

Также в «ДНР» утверждают, что «военные Киева сегодня утром обстреляли из тяжелых минометов село Заиченко в Новоазовском районе. Кроме того, по району села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.) выпущено пять гранат из СПГ».

В «ЛНР» уверяют, что «за истекшие сутки, 27 января, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Луганское – Логвиново: РПГ-7 (2 выстрела)».