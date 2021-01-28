Состоялась встреча советников глав государств Нормандского формата

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 27 января, принял участие во встрече политических советников лидеров государств «нормандской четверки». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Встреча состоялась в формате видеоконференции.

«Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе. Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников», – проинформировали в ОП.

Иных подробностей не сообщается.