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Состоялась встреча советников глав государств Нормандского формата

28.01.21 08:59
Андей Ермак
Андей Ермак / Фото: rbc.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 27 января, принял участие во встрече политических советников лидеров государств «нормандской четверки». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Встреча состоялась в формате видеоконференции.

«Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе. Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников», – проинформировали в ОП.

Иных подробностей не сообщается.

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