Все – в Мариуполе: На Донетчине зафиксированы еще 19 смертей от коронавируса (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 200 человек. Об этом сегодня, 28 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Сегодня в общую статистику внесены еще 19 смертей от коронавирусной болезни, которые произошли раньше и о которых до сих пор не сообщалось. Все – в Мариуполе», – сообщил Кириленко.

За среду, 27 января, лаборатории Донецкой области предоставили информацию о еще 200 больных, среди которых 14 детей:

58 – в Мариупольской территориальной громаде;

26 – в Славянской ТГ;

20 – в Краматорской ТГ;

по 16 – в Бахмутской и Николаевской ТГ;

9 – в Торецкой ТГ;

8 – в Лиманской ТГ;

по 7 – в Северской и Светлодарской ТГ;

5 – в Угледарской ТГ;

по 4 – в Часовоярской, Никольской и Кальчицкой ТГ;

по 3 – в Волновахской, Кураховской и Андреевской ТГ;

2 – в Ольгинской ТГ;

по 1 – в Сартанской, Константиновской, Мангушской, Ильиновской и Александровской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 43 563 человек, из них: