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Все – в Мариуполе: На Донетчине зафиксированы еще 19 смертей от коронавируса (Карта)

28.01.21 09:43
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 200 человек. Об этом сегодня, 28 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Сегодня в общую статистику внесены еще 19 смертей от коронавирусной болезни, которые произошли раньше и о которых до сих пор не сообщалось. Все – в Мариуполе», – сообщил Кириленко.

За среду, 27 января, лаборатории Донецкой области предоставили информацию о еще 200 больных, среди которых 14 детей:

  • 58 – в Мариупольской территориальной громаде;
  • 26 – в Славянской ТГ;
  • 20 – в Краматорской ТГ;
  • по 16 – в Бахмутской и Николаевской ТГ;
  • 9 – в Торецкой ТГ;
  • 8 – в Лиманской ТГ;
  • по 7 – в Северской и Светлодарской ТГ;
  • 5 – в Угледарской ТГ;
  • по 4 – в Часовоярской, Никольской и Кальчицкой ТГ;
  • по 3 – в Волновахской, Кураховской и Андреевской ТГ;
  • 2 – в Ольгинской ТГ;
  • по 1 – в Сартанской, Константиновской, Мангушской, Ильиновской и Александровской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 43 563 человек, из них:

  • выздоровели – 38 103 человека (87,8% от всех заболевших);
  • на лечении – 4 609 пациентов (10,3%);
  • летальных случаев – 851 (1,9%).

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