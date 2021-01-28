Все – в Мариуполе: На Донетчине зафиксированы еще 19 смертей от коронавируса (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 200 человек. Об этом сегодня, 28 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
«Сегодня в общую статистику внесены еще 19 смертей от коронавирусной болезни, которые произошли раньше и о которых до сих пор не сообщалось. Все – в Мариуполе», – сообщил Кириленко.
За среду, 27 января, лаборатории Донецкой области предоставили информацию о еще 200 больных, среди которых 14 детей:
- 58 – в Мариупольской территориальной громаде;
- 26 – в Славянской ТГ;
- 20 – в Краматорской ТГ;
- по 16 – в Бахмутской и Николаевской ТГ;
- 9 – в Торецкой ТГ;
- 8 – в Лиманской ТГ;
- по 7 – в Северской и Светлодарской ТГ;
- 5 – в Угледарской ТГ;
- по 4 – в Часовоярской, Никольской и Кальчицкой ТГ;
- по 3 – в Волновахской, Кураховской и Андреевской ТГ;
- 2 – в Ольгинской ТГ;
- по 1 – в Сартанской, Константиновской, Мангушской, Ильиновской и Александровской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 43 563 человек, из них:
- выздоровели – 38 103 человека (87,8% от всех заболевших);
- на лечении – 4 609 пациентов (10,3%);
- летальных случаев – 851 (1,9%).