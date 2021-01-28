Кабмин утвердил объем компенсаций для украинцев, у которых установлено электроотопление

Кабинет министров Украины на заседании 27 января поддержал решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление. Общая сумма компенсаций составит 1,4 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Важно, что это будет касаться не только украинцев, которые имеют электроотопление, но и многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа. Подчеркиваю, что людям не надо будет куда-то ходить и носить справки. Такие компенсации будут автоматическими», – подчеркнул премьер.

Он также отметил, что компенсации для граждан, у которых установлено электроотопление – это один из 8 шагов правительственной стратегии по преодолению тарифного кризиса и созданию справедливых правил на рынке газа.

Денис Шмыгаль напомнил, что НКРЭКУ установила максимальный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр, а правительство уже ввело до конца отопительного сезона максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр.

Кроме того, премьер-министр отметил, что на этой неделе должны финализировать меморандум о тарифах на отопление и горячую воду с Ассоциацией городов Украины. Также будет принято решение, которое позволит не применять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные газ и тепло в январе.