После локдауна: На Донетчине к учебе в обычном режиме вернулись более 168 тысяч школьников

В Донецкой области более 168 тысяч школьников вернулись к учебе в обычном режиме с 25 января. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«С 25 января фактически начался образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования. Работает на сегодня 505 заведений, более 168 тысяч учеников вернулись за парты. К сожалению, у нас сейчас около 1 тысячи учеников находятся на дистанционном обучении. Организовались новые громады, были переданы полномочия, но не успели провести некоторые процедуры, чтобы организовать подвоз детей. С 1 февраля эти дети будут учиться», – сказала Сидашева.

Она также отметила, что учреждения общего среднего образования имели возможность полностью подготовиться к образовательному процессу, создать все необходимые противоэпидемические условия.

К обучению также вернулись учреждения профессионально-технического образования и предвысшего образования.

Татьяна Сидашева уточнила, что в данное время в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования учатся 9,5 тыс. человек, в учреждениях предвысшего образования – 14,2 тыс. студентов.

Учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме, их посещают более 46 тыс. детей.