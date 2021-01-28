Коронавирус: В «ДНР» за сутки умер 21 человек

В «ДНР» за сутки умер 21 человек. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«27 января проведены 818 исследований, выявлен 251 случай заболевания и у 54 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 28 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 19 995, из них:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 7 561 пациент;

выздоровел – 10 671 человек;

летальных случаев – 1 763.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 70 случаев пневмоний, что на 5 меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 63 человека. Всего на лечении находятся 1 524 пациента с пневмониями, из них 657 – на кислородной поддержке (+17 за сутки).