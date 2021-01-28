Знаки зодиака и смайлик в маске: В Донецке в транспорте появятся новые билеты (Фото)

В «ДНР» в Донецке в общественном транспорте появятся билеты с изображениями знаков зодиака и смайлика в маске. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Коммунальное предприятие "Донэлектроавтотранс" 29 января начнет выпуск новой серии билетов с изображением знаков зодиака для общественного транспорта столицы ДНР. Новые проездные билеты с изображением знака "Овен" 29 января откроют серию билетов "Знак зодиака"», – уверяют в «ДНР».

В «республике» уточняют, что вся серия рассчитана на год.

«В указанный период также поступят в продажу билеты с изображением эмотикона – смайлика в медицинской маске», – сообщают в «ДНР».

Уточняется, что тематические билеты будут выпущены тиражом по 500 тыс. каждый.