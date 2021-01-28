Полностью из металла: Во Львове появится копия диспетчерской башни Донецкого аэропорта (Фото)

Во Львове на центральной аллее Парка культуры установят копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта. Открытие инсталляции состоится 30 января. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Башня ДАП станет четвертым эпизодом инсталляции «Календарь войны», посвященной событиям войны на Донбассе, которая была установлена еще в июне 2020 года и регулярно меняется.

Сначала там установили копию самолета Ил-76, который незаконные вооруженные формирования сбили вблизи Луганска. На его борту погибли 49 украинских десантников. Позже открыли инсталляцию, посвященную ракетной атаке у Зеленополья, когда в результате обстрела «Градами» погибли 19 украинских военных, еще 93 получили ранения различной степени тяжести. Затем была установлена инсталляция к годовщине Иловайского котла.

Копию башни к 7-й годовщине обороны Донецкого аэропорта изготовил львовский кузнец Михаил Талама.

Макет диспетчерской башни ДАП полностью выполнен из металла. Высота башни примерно 1,5 метра, сверху будет возвышаться сине-желтый флаг.

Макет башни ДАП / Фото: zaxid.net

«В этот день в парке соберутся "киборги" и их побратимы, семьи погибших героев ДАПа и волонтеры. Приглашаем каждого неравнодушного присоединиться к часу воспоминаний и чествованию подвига воинов Донецкого аэропорта, который защищали 244 суток бойцы разных подразделений», – рассказали во Львовском горсовете.

В дальнейшем в рамках «Календаря войны» в парке хотят установить инсталляции к годовщине трагедии у Дебальцево и к годовщине смерти генерала Сергея Кульчицкого в сбитом над Славянском вертолете Ми-8. Он стал первым украинским генералом, погибшим во время войны на Донбассе.