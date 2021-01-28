Пули пробили окна двух домов: В Краматорске проводят служебное расследование

По факту повреждения пулями окон домов в поселке Ясногорка (пригород Краматорска) проводится служебное расследование. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Информация о повреждении двумя пулями окон жилых домов в поселке Ясногорка Краматорского района появилась 27 января. «В ходе служебной проверки было установлено, что на одном из военных полигонов, недалеко от поселка, 26 января проводились занятия по практической стрельбе одного из подразделений ГПС Украины», – отметили в штабе.

«По данному факту в ГПСУ назначено служебное расследование. А также осуществляются меры по урегулированию ситуации с жителями домов», – добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее об инциденте сообщили в соцсетях, также ситуацию прокомментировал краматорский градоначальник.