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Скандальная икона из Луганска: Украина готова отправить экспертов в Сараево

28.01.21 12:14
Подаренная Сергею Лаврову икона
Подаренная Сергею Лаврову икона

Украина готова срочно прислать экспертов в Сараево и просит предоставить им доступ к иконе, которую вывезли из временно неподконтрольного правительству Луганска и подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом рассказал посол Украины Василий Кирилич, передает «Украинская правда».

Украинский дипломат поднял этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Кирилич подчеркнул, что Украина никогда не предоставляла разрешение на вывоз любой иконы.

Для быстрого возврата иконы в Украину посол сообщил о готовности украинских экспертов безотлагательно прибыть в Сараево, и обратился с ходатайством к боснийско-герцеговинской стороне содействовать им в доступе к иконе.

Также Кирилич встретился с главным прокурором Боснии и Герцеговины и обсудил вопрос о взаимодействии правоохранительных органов двух стран в деле об иконе.

Напомним, 300-летнюю икону святого Николая главе МИД России Сергею Лаврову 14 декабря 2020 года подарил председатель президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик. При этом памятка принадлежит Украине. Было установлено, что ранее данная икона находилась во временно неподконтрольном украинской власти Луганске, ее стоимость оценивается в 12,5 млн евро.

В конце декабря 2020 года депутат парламента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Небойша Вуканович заявил, что 300-летнюю икону Додику привезли из Луганска сербские «добровольцы», воевавшие там против Украины на стороне «ЛНР».

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в МИД республики ноту с требованием вернуть украинской стороне старинную икону из Луганска. Посольство запрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

После скандала икона XVIII века из Москвы была возвращена в Боснию.

Украинская сторона продолжает требовать от руководства республики вернуть икону в Украину. На это председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст икону, если Киев сможет доказать, что искал ее ранее.

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