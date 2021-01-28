«Превратились в удельные княжества»: В «ЛНР» не берут на «бюджетную» работу россиян и жителей «ДНР»

В «ЛНР» на «госпредприятия» и в бюджетные организации не принимают на работу россиян и людей из «ДНР». Об этом сообщает местный Телеграм-канал.

«В государственных предприятиях ЛНР – больницах, вузах, "Луганскгазе", у коммунальщиков и т.п. – действует негласный запрет брать на работу проживающих в республике россиян (имеются в виду те, кто имеет прописку на территории РФ), хотя законодательство это прямо разрешает. Отделы кадров с ходу отказывают или начинают требовать какие-то документы сверху», – пишут луганчане.

При этом, по информации Телеграм-канала, исключение составляет «армия, куда берут всех. Чаще всего требуют регистрацию по месту пребывания, которую россиянам не оформляют».

В соцсети отмечают, что подобная проблема существует и с людьми из «ДНР»: в соседней «республике» их тоже не берут в бюджетные организации. Зеркальная ситуация сложилась и в отношении луганчан, которые приезжают в «ДНР».

«Жители Луганска, приехавшие в Донецк, и жители Донецка, приехавшие в Луганск, считаются иностранными гражданами. Поэтому пока приехавшие из ЛНР не получат паспорта ДНР (и наоборот) устроиться в бюджетные организации им крайне затруднительно. Весь этот маразм – это результат того, что республики превратились в отдельные удельные княжества», – резюмируют в паблике.