«Скрепы не так непоколебимы»: МИД Украины отреагировал на прибытие в Донецк российских пропагандистов

Во временно неподконтрольный украинской власти Донецк прибыли российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян. В этой связи Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд. Об этом сегодня, 28 января, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину», – написал Николенко в Twitter.

По его словам, Симоньян и Бабаян давно невъездные.

Ранее местные интернет-ресурсы «ДНР» сообщили, что главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян примут участие в работе форума «Русский Донбасс». Пропагандистское мероприятие, посвященное обсуждению «доктрины русского Донбасса», будет проходить во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 28-29 января.

Напомним, украинские правозащитники рассказали, какие методы использует Россия для формирования иллюзии у жителей неподконтрольных украинской власти районов Донбасса о том, что она их признает «своими».