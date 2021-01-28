«Укрзализныця» запустила новый поезд Константиновка – Харьков: Расписание

Сегодня, 28 января, начал курсировать новый ускоренный пригородный поезд №7087/7088 сообщением Константиновка – Харьков. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В ведомстве отметили, что для жителей региона это направление является стратегически важным, так как соединяет ряд крупных населенных пунктов.

Маршрут разработан таким образом, чтобы предоставить пассажирам возможность удобной пересадки для продолжения путешествия. В частности, маршрут поезда пролегает через Изюм, Святогорск, Лиман, Краматорск и Дружковку.

В вагонах электропоезда, который прошел капитальный ремонт на ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод», установлена ​​современная система видеонаблюдения, климат-контроль, противопожарная система, новые удобные сидения и модернизированная система освещения.

Поезд № 7087 Харьков – Константиновка отправляться из Харькова в 15:55, прибытие в Константиновку – в 20:41.

Поезд №7088 Константиновка – Харьков будет отправляться в 05:35, прибывать в 10:32.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.