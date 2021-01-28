Президент Зеленский учредил стипендии, премии и гранты для лучших учеников

Президент Украины Владимир Зеленский учредил стипендии для лучших участников внешнего независимого оценивания (ВНО), премии победителям олимпиад и гранты на обучение за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ № 27/2021 «О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования» предусматривает основание:

президентских стипендий для участников ВНО, которые получили высокие результаты;

премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам;

грантов на обучение за рубежом.

«Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину», – отметил глава государства.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен в двухмесячный срок разработать и утвердить порядок назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов президента.

Также правительство должно предусматривать в государственном бюджете Украины расходы на соответствующие выплаты.