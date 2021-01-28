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В Северодонецке открыли первую полицейскую станцию (Фото)

28.01.21 15:48
Северодонецк / Фото: пресс-служба Луганской облгосадминистрации
Северодонецк / Фото: пресс-служба Луганской облгосадминистрации

В Северодонецке сегодня, 28 января, открыли первую полицейскую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Станция открыта по адресу: ул. Гагарина, 8.

Как отметил в ходе мероприятия председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, безопасность людей – в приоритете. «Хотелось бы, чтобы Северодонецк был безопасным городом. Мы совместно работаем над этим», – сказал Гайдай.

Инициатором приведения в надлежащее состояние места для общения граждан и полицейских выступило руководство Северодонецкой ВГА. Как отметил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, прежде всего полицейская станция будет способствовать повышению уровня общественной безопасности.

Работать на станции будут 3 участковых офицера полиции и работник ювенальной превенции. Помимо основных функций, участковые офицеры будут также наделены полномочиями проведения первоочередных следственных действий по нетяжким и средней тяжести преступлениям.

Теперь жители города смогут проконсультироваться, подать сообщение о совершении уголовного или административного правонарушения в новом помещении, не обращаясь в местный отдел полиции.

В ближайшее время в Северодонецке также ожидается реализация проекта «Безопасный город» и открытие действенного ситуационного центра.

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