К 70-летию со дня рождения Леонида Каденюка: Кучма рассказал о первом космонавте независимой Украины

Сегодня, 28 января, исполняется 70 лет со дня рождения первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка (1951 – 2018). Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, каким запомнился ему этот человек-символ, написала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Полет в космос Леонида Каденюка состоялся во исполнение договоренностей президента Украины Леонида Кучмы и президента США Билла Клинтона. Украинец отправился в космос в составе экипажа космического корабля «Columbia». Это историческое событие произошло 19 ноября 1997 года.

«Я думаю, что для Украины Леонид Каденюк – один из людей-символов. Он был по-настоящему патриотом – имея все возможности построить успешную карьеру в России, он вернулся на родину. Он был по-настоящему преданным делу, которым занимался – была ли то авиация, или космос, или наука. А еще он был моим другом. И мне его не хватает», – сказал Леонид Кучма.

По его мнению, Украина еще обязательно будет иметь своих астронавтов.

«Сама философия пилотируемых экспедиций сейчас кардинально меняется. Космос становится ближе, Маск создает невозможное, интернациональными становится все больше программ. А мы все еще имеем, что предложить для международного сотрудничества. Главное – чтобы государство сохранило свой технологический потенциал, свою космическую отрасль. Чтобы власть повернулась лицом к будущему», – подчеркнул второй президент Украины.

Напомним, Герой Украины, военный летчик-испытатель 1 класса, генерал-майор Вооруженных Сил Украины Леонид Каденюк ушел из жизни 31 января 2018 года в возрасте 67 лет.