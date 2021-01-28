В металлургии все плохо, денег нет: В «ДНР» остановили производство на Енакиевском металлургическом заводе

В «ДНР» на Енакиевском металлургическом заводе (филиал №2 «Внешторгсервис») 27 января прошел мирный сход работников по поводу задержки зарплат. Долги составляют уже более 3-х месяцев. Об этом сообщает один из донецких Телеграм-каналов.

«К людям вышел новый и.о. директора завода Люльчак С.М. (прежний директор Геннадий Бобылев недавно уехал из ДНР). Съемка рабочими не велась, поскольку на территории завода это запрещено, а за прошлые выявленные случаи некоторые получали выговор и лишались премий. Тезисы руководства на сходе были привычными: скоро дадут 25% долга, в металлургии все плохо, денег нет. Производство на ЕМЗ приостановили до 4 февраля – не хватает окатышей, не оплачены услуги водоснабжения, отсутствует пар, отопление (в помещениях холодно)», – описывает подробности события паблик.

Как отмечается в соцети, новый директор «известен на предприятии своей несдержанностью в адрес подчиненных». Так, на недавнем собрании коллектива цехового комитета доменщиков во время очередных вопросов о долгах он сказал, что «на заводе остались работать патриоты или идиоты», поэтому «деньги подождут».

«Вчера перед людьми он эту фразу отрицал и был максимально корректным», – добавили в Телеграм-канале.

В паблике напомнили, что не только на ЕМЗ, а на других филиалах ВТС нарастают проблемы с производством.

«Почти не осуществляются ремонты оборудования, платят в среднем по 15% каждую субботу (долги по 3-4 месяца). Эта тема продолжает быть табуированной в СМИ ДНР», – подчеркивают дончане.

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября 2020 года прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе. В конце октября на ДМЗ бастовала служба охраны.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».