Младшей – 22 года: На Луганщине от коронавируса умерли три человека

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 105 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 65-летний мужчина из Северодонецка; 22-летняя и 71-летняя женщины из Старобельского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 8;

Рубежное – 10;

Северодонецк – 34;

Белокуракинский район -1;

Кременской – 7;

Меловской – 5;

Новоайдарский – 2;

Новопсковский – 15;

Попаснянский – 8;

Сватовский – 2;

Станично-Луганский – 4;

Старобельский – 8;

Троицкий – 1.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 745 человек, из них:

выздоровели – 11 402 человека (83,0% от всех заболевших);

лечатся – 1 950 пациентов, 254 – стационарно, 1 696 – амбулаторно (14,2%);

умерли – 393 человека (2,9%).

За время распространения коронавируса в области заболели 511 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 450 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,7%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 января в Украине COVID-19 заболели 1 206 412 чел. (992 031 пациент выздоровел, 22 351 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 43 563 случая (выздоровели – 38 103 пациента, летальных случаев – 851).

В «ДНР» – 19 995 заболевших (выздоровели – 10 671 человек, летальных случаев – 1 763). В «ЛНР» – 2 566 заболевших (выздоровели – 2 096 человек, летальных случаев – 222).