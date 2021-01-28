Младшей – 22 года: На Луганщине от коронавируса умерли три человека

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 105 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 65-летний мужчина из Северодонецка; 22-летняя и 71-летняя женщины из Старобельского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 8;
- Рубежное – 10;
- Северодонецк – 34;
- Белокуракинский район -1;
- Кременской – 7;
- Меловской – 5;
- Новоайдарский – 2;
- Новопсковский – 15;
- Попаснянский – 8;
- Сватовский – 2;
- Станично-Луганский – 4;
- Старобельский – 8;
- Троицкий – 1.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 745 человек, из них:
- выздоровели – 11 402 человека (83,0% от всех заболевших);
- лечатся – 1 950 пациентов, 254 – стационарно, 1 696 – амбулаторно (14,2%);
- умерли – 393 человека (2,9%).
За время распространения коронавируса в области заболели 511 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 450 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,7%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 января в Украине COVID-19 заболели 1 206 412 чел. (992 031 пациент выздоровел, 22 351 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 43 563 случая (выздоровели – 38 103 пациента, летальных случаев – 851).
В «ДНР» – 19 995 заболевших (выздоровели – 10 671 человек, летальных случаев – 1 763). В «ЛНР» – 2 566 заболевших (выздоровели – 2 096 человек, летальных случаев – 222).