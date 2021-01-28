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Младшей – 22 года: На Луганщине от коронавируса умерли три человека

28.01.21 15:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 105 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 65-летний мужчина из Северодонецка; 22-летняя и 71-летняя женщины из Старобельского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 8;
  • Рубежное – 10;
  • Северодонецк – 34;
  • Белокуракинский район -1;
  • Кременской – 7;
  • Меловской – 5;
  • Новоайдарский – 2;
  • Новопсковский – 15;
  • Попаснянский – 8;
  • Сватовский – 2;
  • Станично-Луганский – 4;
  • Старобельский – 8;
  • Троицкий – 1.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 745 человек, из них:

  • выздоровели – 11 402 человека (83,0% от всех заболевших);
  • лечатся – 1 950 пациентов, 254 – стационарно, 1 696 – амбулаторно (14,2%);
  • умерли – 393 человека (2,9%).

За время распространения коронавируса в области заболели 511 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 450 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 17,7%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 января в Украине COVID-19 заболели 1 206 412 чел. (992 031 пациент выздоровел, 22 351 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 43 563 случая (выздоровели – 38 103 пациента, летальных случаев – 851).

В «ДНР» – 19 995 заболевших (выздоровели – 10 671 человек, летальных случаев – 1 763). В «ЛНР» – 2 566 заболевших (выздоровели – 2 096 человек, летальных случаев – 222).

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