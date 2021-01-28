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Погубило фото: В Константиновке за отсутствие маски оштрафовали мэра

28.01.21 16:14

В Константиновке (Донецкая обл.) мэра, секретаря и депутата горсовета оштрафовали за отсутствие маски, передает «Восточный проект».

На сайте горсовета опубликовали новость о заседании координационного совета, которое состоялось в конце декабря. Материал был проиллюстрирован фотографией с изображением участников заседания – большинство из них были без защитных масок. В том числе и городской голова Олег Азаров.

На этот факт обратили внимание местные жители в соцсетях. Они обратились к представителям Национальной полиции с требованием разобраться в ситуации.

Полиция провела проверку и установила, что в данном случае действительно было нарушение требований карантина. В итоге, на мэра Олега Азарова, секретаря горсовета Дениса Коржикова и депутата горсовета Виолетту Суханову были составлены административные протоколы по ч.2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (за нахождение в общественных зданиях, сооружениях и пр. без маски гражданам грозит штраф от 170 до 255 грн).

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