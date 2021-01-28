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На КПВВ «Станица Луганская» 15 человек экстренно оформляли электронные пропуска

28.01.21 14:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» за день 27 января 15 человек обратились к координационной группе, чтобы оформить экстренные электронные пропуска, передает «Вільне радіо».

Причины обращений были разными: оформление паспортов нового образца, едут по уходу за больными родственниками или на похороны.

3 человека оформили такие документы экстренно – в течение дня.

КПВВ «Станица Луганская» работает в штатном режиме – с 08:00 до 16:00. По такому графику этот пункт пропуска работает ежедневно.

Напомним, разрешения на въезд на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей (пропуска в зону АТО/ООС) действуют без ограничений по срокам. Есть определенные правила их оформления.

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