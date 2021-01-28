Кто сделал фотографии «Изоляции»: Версии автора канала и бывших узников

Бывшие узники тайной тюрьмы «Изоляция», находящейся в Донецке, подтверждают аутентичность фотографий застенок, которые начал публиковать Телеграм-канал «Донецкий тракторист». Автор канала утверждает, что его цель – закрытие «Изоляции». Бывшие пленники считают, что за «сливом» фото стоят представители тюремной администрации, а в Трехсторонней контактной группе по Донбассу допускают – тюрьма стала слишком токсичной даже для Кремля, передает «Радио Свобода».

Как рассказал автор Телеграм-канала «Донецкий тракторист», он и сам удерживался в одной из незаконных тюрем «ДНР». Его главная цель сегодня – закрытие тайных тюрем в Донецке, а вести Телеграм-канал автор обещает, пока будет такая возможность, причем он также поддерживает связь с узниками донецких тюрем и сегодня.

Аутентичность фотографий подтверждает бывший узник «Изоляции», журналист, эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев. Он пробыл в плену 2,5 года, часть времени сидел в «Изоляции». В конце прошлого года в печать вышла книга Асеева «Светлый путь. История одного концлагеря» про эту тайную тюрьму, донецкое «Дахау», как он пишет сам.

Да и для знающих музей «Изоляция» журналистов подтвердить подлинность снимков территории снаружи – не представляет труда.

Экс-пленник «ДНР» Станислав Печенкин считает, что такие фотографии может «сливать» только кто-то из администрации тайной тюрьмы или сотрудник «министерства госбезопасности». По его мнению, публикация снимков – не инициатива какого-то «робин-гуда».

«Это не бунт внутри системы. Скорее всего, это какое-то противостояние кланов. Нет никакого единства. Когда я находился в заложниках, даже до меня доходили сведения о противостоянии между службой спецопераций, базой которых является "Изоляция", и, скажем, отделом по "борьбе с терроризмом". И так далее», – говорит Печенкин.

Он отмечает, что не стоит считать, что фотографии делал узник «Изоляции» – у заложников их не на что снять, и некому передать.

Представитель Донецка в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), переселенец Денис Казанский говорит, что судя по Телеграм-каналу, тюрьма «Изоляция» стала слишком токсичной даже для Кремля.

«На "Изоляции" находятся, как вы знаете, не только украинские военные, проукраински настроенные люди, но и много людей, которых просто "назначили" шпионами и украинскими агентами. В том числе даже те, кто воевал на стороне "ДНР", сами же боевики», – говорит журналист.

Казанский предположил, что существование такой тайной тюрьмы не понравилось кому-то и в самой «ДНР», и теперь с помощью публикаций к ней пытаются привлечь внимание и закрыть.

«Эти фотографии мог сделать человек, который пришел туда с проверкой. Или кто-то, кто пришел "решать" за какого-то заключенного. Но в любом случае, это попытка поднять тему, неудобную для "днровцев", и заставить их закрыть "Изоляцию"», – говорит журналист.

В Украине Офис генпрокурора ведет уголовные дела по событиям в этом месте, в частности, подозрение предъявили коменданту тюрьмы с позывным «Палыч». Пленные говорили, что его настоящее имя – Денис Куликовский.

На данный момент правоохранители установили личности 5-ти человек, которые совершали преступления в «Изоляции». Всего же таких людей, по подсчетам Офиса генпрокурора, было около 50-ти.

«Фотографии из Телеграм-канала возможно и не будут самостоятельным доказательством в судебном производстве. Однако у нас есть люди, которые находились в застенках этой тюрьмы. Они своими глазами видели эти помещения, их там пытали. У любого следователя, который расследует эти производства, есть возможность предъявить эти фотографии и спросить, что на них изображено. Если свидетель или потерпевший узнает это помещение, то фотографии уже будут иметь значение в расследовании», – пояснил Андрей Лещенко, начальник управления Департамента надзора по уголовным преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора.

Как сообщалось ранее, в соцсети появились уникальные кадры официально несуществующей тюрьмы «Изоляция» – пленники, прошедшие эти застенки, называют ее не иначе как «концлагерь».