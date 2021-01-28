Если выписался с «неподконтролки»: Проблема «прописки» переселенцев до сих пор не решена

В Украине временно перемещенные лица (ВПЛ) до сих пор не имеют возможности «прописаться» в своих городах, которые остались на неподконтрольной Украине территории. Поэтому, если по каким-либо причинам переселенец выписался с прежнего места жительства, то он может оформить регистрацию либо на подконтрольной территории, либо остается без «прописки», передают «Донецкие новости».

Этот вопрос, в частности, актуален для студентов-переселенцев, которые учатся на подконтрольной территории. При поселении в общежитие вуза они должны выписаться с прежнего места жительства (в данном случае, с неподконтрольной территории) и получить временную прописку. Но после окончания обучения и выезда из общежития такие переселенцы остаются без «прописки».

Как напоминают правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев», с апреля 2016 года функции по регистрации места жительства («прописки») осуществляют исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета, а также сельские головы в случае, когда в соответствии с законом исполнительный орган сельского совета не создан.

Вместе с тем на неподконтрольной территории органы госвласти не осуществляют свои полномочия. «Решения и документы оккупационных властей в свою очередь являются недействительными и не создают никаких правовых последствий. Соответственно "прописаться" в жилье, расположенное на временно оккупированной территории, пока невозможно, потому что нет такого органа, который бы имел полномочия это сделать», – отмечают юристы.

С другой стороны, за проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность, вплоть до штрафа (Постановление Кабинета министров Украины от 02.03.2016 № 207). «Если лицо обратилось для регистрации нового места жительства по истечении 30 календарных дней после снятия с регистрации предыдущего места жительства… работник органа регистрации или центра предоставления административных услуг составляет на него административный протокол за совершение правонарушения по ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение, а при повторном нарушении – штраф от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн)», – рассказали правозащитники.

Учитывая эти и другие негативные последствия, связанные с отсутствием «прописки» из-за невозможности зарегистрировать место проживания в жилье на неподконтрольной территории, многие правозащитные организации уже неоднократно обращались в органы государственной власти с целью устранения существующего законодательного пробела. Однако ситуация пока остается неизменной.

«Поэтому единственным вариантом решения проблемы с "пропиской" является регистрация места проживания в жилом помещении, расположенном в одном из населенных пунктов, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме», – резюмировали юристы.