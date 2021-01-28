Несмотря на мнение Украины: ПАСЕ подтвердила полномочия России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) полностью подтвердила полномочия Российской Федерации несмотря на обжалование этого вопроса украинской делегацией. Об этом говорится на официальной странице ПАСЕ, передает «Громадське радіо».

За подтверждение полномочий России проголосовали 109 делегатов, 36 – против и 24 – воздержались. В ПАСЕ обещают впоследствии опубликовать полный текст резолюции.

Отметим, что Украина инициировала официальное обжалование полномочий российской делегации в ПАСЕ 25 января во время открытия зимней сессии.

«К сожалению, ПАСЕ не поддержала инициированное нами обжалование полномочий российской делегации. Но мы не собираемся сдаваться», – заявил представитель Украины в Парламентской ассамблее Алексей Гончаренко.

ПАСЕ приняла критический доклад, однако решила не отстранять российскую делегацию. «К сожалению, многие коллеги по Ассамблеи до сих пор пытаются искать призрачный "диалог" с теми, кто его не собирается вести. Но мы это дело так не оставим. Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно», – добавил Гончаренко.