Попал под тягач: На Донбассе погиб боец ВСУ

Сегодня, 28 января, на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает оперативное командование «Север» в Facebook.

Отмечается, что трагедия произошла около 9:15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов. «При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный, – ред.), который пробуксовывал, в условиях ограниченной видимости не смог убедиться в отсутствии людей перед боевой машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть», – говорится в сообщении.

Погибший – старший солдат Анатолий Мельник, 1981 года рождения, родом с Сумской области. У него осталась супруга, которая также военнослужащая – они служили вместе, в одной бригаде.

При этом буквально две недели назад во всех воинских частях оперативного командования «Север» прошли учения по технике безопасности и подробные инструктажи личного состава.

По факту произошедшего командующим ОК «Север» назначено расследование. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности.