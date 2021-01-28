СБУ объявила в розыск «Абхаза»

Служба безопасности Украины объявила в розыск основателя незаконного вооруженного формирования «ДНР» – бригада «Пятнашка». Им является гражданин России Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»). Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Следователи установили, что гражданин РФ в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял НВФ «Интернациональная бригада "Пятнашка"».
«Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО / ООС на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения», – говорится в сообщении.
Сейчас Авидзба скрывается от правоохранителей в «ДНР» и непризнанной республике Абхазия.
Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 258-3 – создание террористической группы или террористической организации;
- ч. 2 ст. 146 – насильственный арест, задержание, похищение или лишение свободы человека;
- ч. 1 ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, отправка гражданского населения на принудительные работы, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории и пр.).