СБУ объявила в розыск «Абхаза»

Служба безопасности Украины объявила в розыск основателя незаконного вооруженного формирования «ДНР» – бригада «Пятнашка». Им является гражданин России Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»). Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Следователи установили, что гражданин РФ в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял НВФ «Интернациональная бригада "Пятнашка"».

«Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО / ООС на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения», – говорится в сообщении.

Сейчас Авидзба скрывается от правоохранителей в «ДНР» и непризнанной республике Абхазия.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины: