Акушеркам предложили идти сантехниками: В Доброполье закрывают единственный роддом (Видео)

Город Доброполье (Донецкая обл.) может остаться без роддома. Медицинское учреждение хотят закрыть из-за нехватки средств. Роженицы вынуждены будут ездить за десятки километров в Покровск или Краматорск.

Врачам уже сообщили, что медучреждение закрывают, а медперсонал увольняют. «Просто раздали уведомления. Коллектив поставлен перед фактом. Под сокращение попадают около 30 сотрудников», – говорит заведующий акушерско-гинекологическим отделением Сергей Павленко.

«Мы обескуражены. Потому что остаться без работы в наше время, когда непосильные коммунальные услуги, когда закрываются предприятия в нашем небольшом городке. А нам предложили такие должности, что не совсем нам подходят – например, сантехника, электрика, водителя, швеи и пр. Это совершенно не по профилю», – добавляют акушерка Елена Самойлова и ее коллеги.

Добропольский роддом обслуживает около 40 тысяч жительниц не только города, но населенных пунктов Александровского и Добропольского районов. За год за медпомощью сюда обратились более 1,5 тысячи женщин, родилось более 300 малышей. Но теперь этого слишком мало для рентабельной работы медучреждения.

«С апреля 2020 года мы финансируемся из Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), которая оплачивает только медицинские услуги. И они четко определили, какие услуги сколько стоят. Так вот, роды стоят 8 132 грн. И тех средств, которые нам выделяет НСЗУ на акушерскую службу, не хватает», – пояснил директор КНП «Добропольская больница интенсивного лечения» Вадим Бобков.

Женщины вынуждены будут рожать в роддомах других городов региона. «Как его можно закрывать? Где весь Добропольский район будет рожать? В Покровск никто не успеет доехать. А Краматорск – тоже час езды. И что, в машинах будут рожать?», – возмущается пациентка роддома Татьяна Косинская.

«Услышав об этой новости я очень была расстроена. Это просто нереально. Это такая глупость – закрыть роддом! Когда это районный роддом! Сюда из многих городков, поселков сел едут. Вот девочка из Новодонецка не доехала и родила в машине "скорой помощи". А представьте, если всех будут направлять в Краматорск и Покровск», – делится жительница Доброполья Анна Пилипенко.

и прилегающих районов.

При этом согласно протоколам «скорой помощи», здесь период приезда на вызов должен составлять не более часа. «Но есть такие отдаленные участки нашего сельскохозяйственного района, которые только к нам доставляют час машиной "скорой помощи". А если они еще будут ехать около 40 километров до ближайшего учреждения, соответственно, может произойти все, что угодно – как с роженицей, так и с ребенком», – отмечает завотделением Сергей Павленко.

Для работы роддома не хватает около 800 тыс. грн в год. «В 2020 году нас поддерживала местная власть – дополнительно давали деньги на обеспечение роддома. Мы писали письмо по нынешнему времени, но ответа на него нет и нет финансовой поддержки на обеспечение акушерской службы», – говорит директор медучреждения Вадим Бобков.

Медики обратились в горсовет, чтобы из местного бюджета выделили необходимую сумму. «Если будет решен вопрос, то мы отменим этот приказ. Это все решается. Но я, как руководитель, не вижу, как можно увеличить число родов», – подчеркивает директор.

«После закрытия родильного отделения могут начать закрываться и иные. И в итоге, мы просто потеряем больницу. Содержать родильное отделение очень важно. И, скажем так, оно не требует больших затрат», – считает депутат Добропольского горсовета Алексей Кормильцев.

Проблему медучреждения планирует рассмотреть депутатская комиссия, которая должна определить – что делать с роддомом и где брать финансирование. Если решение не найдут, отделение придется закрыть.

Текстовая версия РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «С-плюс»