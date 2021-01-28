Судебная оказия: Дело «Роттердам +» снова возобновили

Дело «Роттердам +» закрыли и снова возобновили через несколько часов. При этом законность решения о закрытии дела подтвердили Высший антикоррупционный суд Офис генпрокурора, Антимонопольный комитет, Специализированная антикоррупционная прокуратура. Но новый временный глава САП Максим Грищук решил, что надо расследовать дальше, передает ТК «Украина».

До этого 3,5 года детективы НАБУ пытались доказать, что формула нанесла ущерб государству. Но им этого не удалось. Многочисленные экспертизы подтвердили – нарушений нет, все законно.

«Это дело давно закрыто. В этом деле давно существуют выводы, и международные, которым я доверяю, и национальные украинские – что там нет состава преступления. Более того, можно по-разному называть различные формулы, но формула импортного паритета и стабильности и баланса энергорынка в национальных интересах Украины, это национальная безопасность Украины», – прокомментировал народный депутат Украины Валентин Наливайченко.