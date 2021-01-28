«Призирают нас, считают быдлом»: Участник НВФ «ДНР» рассказал об отношении российских командиров (Видео)

СБУ задержала в Донецкой области разведчика незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР», который дал показания причастности РФ к военной агрессии на Донбассе. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к разведподразделению НВФ и участвовал в боевых действиях неподалеку Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стыла. «В мои непосредственные задачи входило слежение за передвижением войск Украины. Я находился на таких позициях как Докучаевский карьер, село Стыла и Авдеевская промзона – непосредственно позиция "Локомотив"», – рассказал задержанный.

Сейчас он сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности НВФ, а также причастности РФ к захвату части территорий Донбасса.

Мужчина, в частности, рассказал о многочисленных случаях обстрелов участниками НВФ населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ в формате провокаций со стороны ВСУ. «Я был свидетелем лживости местных СМИ касательно обстрелов города Донецка, а именно его районов – Калининский, Ворошиловский, Киевский, район "Боссе". Это полный абсурд, т.к. миномет не может добить с украинских позиций до этих районов. Эти районы обстреливались по приказу российских кураторов, местных командиров», – говорит мужчина.

«Сейчас приезжают много кадровых российских военных, которые занимают командные должности. Они очень плохо к нам относятся, к местным ополченцам, призирают нас, считают быдлом. Применяют физические наказания, всячески унижают. Одним из таких является майор Боровинский (позывной "Корсар"), это кадровый российский военный, он командир воинской части. Также эти приезжие командиры в воинских подразделениях постоянно устраивают поборы. Всех, кто не доволен, что зарплаты местных ополченцев отличаются от зарплат военных из России, могут закрыть "на подвал" МГБ. Всякое может случиться, вплоть до физического устранения несогласного», – продолжил задержанный.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.