Снеговой шторм: Что происходит на трассах страны (Видео)

В Украине в ряде регионов третьи сутки бушует непогода. Циклон с юга накрыл страну: в Одесской области полиция запретила движение на двух трассах государственного значения, перекрыли дороги местного значения, на Николаевщине ограничили движение грузовиков, а в Киеве только за полдня произошло 70 ДТП. С начала непогоды спасатели буксиром вытащили более полутысячи автомобилей, передает ТК «Украина».

Метель, мокрый снег, грузовики и легковушки заостряют в сугробах. Таким было утро сегодня, 28 января, на трассе Одесса – Киев.

В считанные минуты снега намело до 30 сантиметров. Проехать стало просто невозможно. Несмотря на то, что дорогу с ночи уже чистили и посыпали смесью соли и песка.

Что такое безумие будет творится на автодорогах южных областей, в «Укравтодоре» знали с начала недели. Прогноз сделали в центре управления путями в Киеве.

«Каждый час, каждую минуту обновляется информация со всей страны из всех областей», – отмечает директор команды поддержки реформ при «Укравтодоре» Александра Азархина.

Информацию о ситуации на трассах собирают в реальном времени и выводят на один гигантский компьютер. Все участки автодорог видят на мониторах. «Мы берем информацию из открытых источников, с навигаторов, из приложений, в том числе это данные от службы дорог из регионов, и также мы собираем информацию об изменениях погодных условий», – поясняет Азархина.

Где именно назревает проблема, в «Укравтодоре» знают на несколько минут раньше самих водителей. Прогноз сразу передают местным спецслужбам.

За большими трассами в непогоду следят еще бдительные, а также следят за трафиком: где больше автомобилей и пассажиров – туда и направляют спецтехнику.

Водитель снегоочистительной техники Александр Артеменко третьи сутки чистит дороги Кировоградской области. Говорит, уже пришлось спасать одного водителя – снесло на обочину в метель. «Водители сами виноваты, что они застревают. Они ездят на лысой резине, летят, как будто за ними кто-то гонится. Стандартная ситуация», – говорит Александр.

Синоптики обещают, что до пятницы метели утихнут. Однако гололедица будет держаться в выходные.

В этой связи спасатели просят водителей отказаться от поездок, если нет необходимости.