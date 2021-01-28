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Прифронтовая Луганщина: Военные не пропускали «скорую» на вызов в село

28.01.21 20:23

В прифронтовом Лопаскино (Луганская обл.) военные на блокпосту несколько часов не пропускали «скорую» на вызов в село. Об этом сегодня, 28 января, сообщает мониторинговой миссии «Восток SOS» со ссылкой на информацию от местных жителей.

Отмечается, что данная ситуация произошла в ноябре прошлого года.

«В результате местная жительница не смогла вовремя получить медицинскую помощь. Это нарушение ст. 49 Конституции Украины, то есть права на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование», – подчеркивают в организации.

Как рассказали местные жители, накануне визита представителей миссии «Восток SOS» военные также не пропустили в Лопаскино две международные организации, которые периодически приезжают в село, чтобы узнать потребности людей.

Сейчас команда «Восток SOS» проверяет соблюдение прав человека военными и правоохранительными органами на КПВВ и в закрытых населенных пунктах Луганской и Донецкой областей. Общественники уже посетили села Троицкое, Айдар, Зайцево и Лопаскино.

«В других населенных пунктах, кроме Лопаскино, Восток SOS не зафиксировал нарушений прав человека», – говорится в сообщении.

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